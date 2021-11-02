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Политолог Бондаренко обвинил Зеленского в «перестановке мебели» на фоне падения рейтинга
Политика
Политолог Бондаренко обвинил Зеленского в «перестановке мебели» на фоне падения рейтинга
wikipedia.org

Киев, 2 ноября. Правительство Украины представляет исключительно декоративные функции, считает политолог Константин Бондаренко.

По словам директора Фонда «Украинская политика», реальная экономическая и социальная позиция страны определяется в Офисе президента Украины, поэтому смена глав четырех министерств ни на что не повлияет и ничего не даст. Смену министров он сравнил с перестановкой мебели.

«Представьте себе семью, у которой ничего не происходит, денег нет, в отношениях напряг, и чтобы хоть как-то сменить обстановку, они начинают передвигать мебель. Это примерно то же самое. Ни на политику правительства, ни на политику министерств, ни на что-либо другое эта смена не повлияет», — цитирует Бондаренко издание «Украина.ру».

Политолог Бондаренко обвинил Зеленского в «перестановке мебели» на фоне падения рейтинга
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Министры лишь подписывают различные документы и модерируют появление средств из бюджета, но реальная власть находится в офисе главы государства на Банковой, говорит политолог. Все это происходит на фоне падения рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», заключил Бондаренко.

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины Алексей Резников уходит в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает НСН.

Как считает экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Россия полностью переигрывает Украину на политической арене. По его словам, у Киева сейчас нет газового резерва для обеспечения энергетической безопасности государства.

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украина зеленский бондаренко
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