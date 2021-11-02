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Тизер-трейлер «Морбиуса» с комментариями Джареда Лето появился в Сети

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:10
Общество
Тизер-трейлер «Морбиуса» с комментариями Джареда Лето появился в Сети
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Лос-Анджелес, 2 ноября. Голливудский актер и музыкант Джаред Лето представил трейлер предстоящего блокбастера «Морбиус». В видео артист рассказал о своем персонаже и его способностях.

Известный артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте минутное видео, где представил некоторые кадры из блокбастера. В дополнении к тизеру актер рассказывает о своем персонаже, называя его важной частью киновселенной Marvel.

«Он великолепен. Он сильный. У него есть некоторые уникальные способности. Но его силы, похоже, вышли из-под его контроля», — описал своего персонажа Лето.

Актер отметил, что работа над ролью была непростой и потребовала от него больших физических усилий. Особенно речь идет о тех эпизодах, где хрупкий тяжелобольной доктор превращается в чудовище.

В центре сюжета блокбастера — доктор Майкл Морбиус, страдающий от редкого заболевания крови. Спустя многие годы он находит лекарство, однако оно постепенно превращает его в монстра.

«Морбиус» основан на комиксах издательства Marvel Comics. Премьера фильма запланирована на 20 января следующего года, сообщает портал «Культуромания».

Кроме фантастической ленты, вскоре на экраны выйдет еще один фильм с Джаредом Лето. Премьера картины «Дом Гуччи» должна была состояться раньше, однако ее перенесли на 25 ноября.

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