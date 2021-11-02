Главный тренер «Зенита» назвал определяющим матч против «Ювентуса» в Турине

Турин, 2 ноября. Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил значение матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Сергей Семак заявил, что «Зенит» намерен играть на победу в поединке с «Ювентусом», который пройдет в Турине 2 ноября. В ходе предматчевой пресс-конференции тренер сине-бело-голубых оценил значение четвертой встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная. Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что "Челси" будет терять очки», — отметил Семак.

Матч на «Альянц Стэдиум» начнется в 23 часа по московскому времени. Первая встреча команд в Петербурге завершилась победой «старой синьоры» с минимальным счетом. В прямом эфире игру «Ювентус» — «Зенит» покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее почетный консул Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести матч «Спартак» — «Наполи». Встреча группового этапа Лиги Европы пройдет 24 ноября.