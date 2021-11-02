Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 11:41
11:39
Общество
Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней
11:38
Происшествия
Гособвинение запросило девять лет колонии для московского девелопера Худояна
11:36
Происшествия
В Сергиевом Посаде 14-летнюю девочку забрали из семьи в детдом из-за откровенного фото
11:36
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
11:28
Экономика
Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России
11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
11:26
Общество
Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
11:25
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в курганскую поликлинику
11:23
Шоу-бизнес
Рома Жиган высмеял Oxxxymiron за пафосный трек о конфликте рэперов
Все новости

Главный тренер «Зенита» назвал определяющим матч против «Ювентуса» в Турине
Спорт
Главный тренер «Зенита» назвал определяющим матч против «Ювентуса» в Турине
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Турин, 2 ноября. Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил значение матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Сергей Семак заявил, что «Зенит» намерен играть на победу в поединке с «Ювентусом», который пройдет в Турине 2 ноября. В ходе предматчевой пресс-конференции тренер сине-бело-голубых оценил значение четвертой встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная. Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что "Челси" будет терять очки», — отметил Семак.

Матч на «Альянц Стэдиум» начнется в 23 часа по московскому времени. Первая встреча команд в Петербурге завершилась победой «старой синьоры» с минимальным счетом. В прямом эфире игру «Ювентус» — «Зенит» покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее почетный консул Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести матч «Спартак» — «Наполи». Встреча группового этапа Лиги Европы пройдет 24 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Главный тренер «Зенита» назвал определяющим матч против «Ювентуса» в Турине
футбол Зенит лига чемпионов семак ювентус
Комментировать