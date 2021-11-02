Миллионы россиян ожидает переход к новому порядку выплаты пенсии

Москва, 2 ноября. Российские пенсионеры с 1 января 2022 года перейдут на новый порядок начисления повышенной страховой пенсии, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

В следующем году повышенная страховая пенсия с повышенной выплатой по старости будет устанавливаться гражданам автоматически. Следовательно, отпадает необходимость малообеспеченным пенсионерам отдельно подавать заявление в ПФР, пишет Infox.

«В беззаявительном порядке возобновится федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии при увольнении с работы. Речь идет о случаях, когда пенсионеру ФСД переставали доплачивать в связи с трудоустройством. Теперь гражданин не обязан оповещать территориальные отделения ПФР об обстоятельствах, влияющих на осуществление ФСД», — указано на официальном сайте ведомства.

Однако в других случаях, в соответствии с действующим законодательством, начисление ФСД происходит только после обращения гражданина. При этом россиянин обязан сообщать территориальному отделению обо всех обстоятельствах, влияющих на осуществление выплаты.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2022 году составит 6401,10 рубля в месяц. Соответствующее изменение утвердили в Государственной думе РФ.