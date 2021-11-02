Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 11:41
11:39
Общество
Губернатор Ульяновской области Русских заявил о возможном продлении нерабочих дней
11:38
Происшествия
Гособвинение запросило девять лет колонии для московского девелопера Худояна
11:36
Происшествия
В Сергиевом Посаде 14-летнюю девочку забрали из семьи в детдом из-за откровенного фото
11:36
Армия
Аналитики NI признали превосходство российской «Булавы» над американскими аналогами
11:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант посоветовал Ольге Бузовой создать свой театр после скандала с МХАТом
11:28
Экономика
Наказание для нетрезвых водителей может ужесточиться в России
11:28
Общество
Тонущего леопарда спасли из колодца в Индии
11:26
Общество
Сильный туман стал причиной закрытия пролива Босфор для транзитных судов
11:25
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в курганскую поликлинику
11:23
Шоу-бизнес
Рома Жиган высмеял Oxxxymiron за пафосный трек о конфликте рэперов
Все новости

Миллионы россиян ожидает переход к новому порядку выплаты пенсии

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 10:03
Экономика
Миллионы россиян ожидает переход к новому порядку выплаты пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Российские пенсионеры с 1 января 2022 года перейдут на новый порядок начисления повышенной страховой пенсии, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

В следующем году повышенная страховая пенсия с повышенной выплатой по старости будет устанавливаться гражданам автоматически. Следовательно, отпадает необходимость малообеспеченным пенсионерам отдельно подавать заявление в ПФР, пишет Infox.

«В беззаявительном порядке возобновится федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии при увольнении с работы. Речь идет о случаях, когда пенсионеру ФСД переставали доплачивать в связи с трудоустройством. Теперь гражданин не обязан оповещать территориальные отделения ПФР об обстоятельствах, влияющих на осуществление ФСД», — указано на официальном сайте ведомства.

Однако в других случаях, в соответствии с действующим законодательством, начисление ФСД происходит только после обращения гражданина. При этом россиянин обязан сообщать территориальному отделению обо всех обстоятельствах, влияющих на осуществление выплаты.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2022 году составит 6401,10 рубля в месяц. Соответствующее изменение утвердили в Государственной думе РФ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Миллионы россиян ожидает переход к новому порядку выплаты пенсии
пенсия пфр выплата
Комментировать