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Торги Мосбиржи открылись укреплением курса евро
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Американская и европейская валюты растут в ходе торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара на момент начала торгов почти не изменился относительно показателей закрытия в понедельник. В семь часов утра котировки находились на уровне 71,56 рубля. Уже через два часа стоимость одной валютной единицы составляла 71,6 рубля.

Аналогичную динамику продемонстрировал евро. Торги начались со стоимости в 82,94 рубля, после чего зафиксирован рост показателей. К девяти часам по московскому времени курс достигал отметки в 83,11 рубля.

Аналитик Михаил Зельцер ранее указал на преимущества доллара и рубля в качестве средств накопления. Он полагает, что нынешний курс валюты устойчивый, что позволит спокойно сохранить средства во время кризиса.

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