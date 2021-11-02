Оман запустит свой первый спутник в космос в 2022 году

Маскат, 2 ноября. Оман готовится запустить свой первый спутник в космос к концу 2022 года, сообщает местная газета Al Shabiba. По данным СМИ, летательный аппарат под названием CubeSat будет выведен на низкую орбиту Земли при содействии оманских компаний ETCO и Tuatara, а также польской фирмы Sat Revolution.

CubeSat будет получать и отправлять спутниковые изображения, собирать и обрабатывать данные в интересах как Маската, так и его партнеров по всему миру.

Сообщается, что проект, согласованный на прошлой неделе в кулуарах 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае, предоставит стране доступ к самым передовым космическим технологиям и анализу изображений.

Это позволит Оману войти в список государств, представляющих глобальную космическую индустрию, а также даст импульс развитию национальной цифровой стратегии страны e.Oman. Эта программа направлена на развитие IT-сектора и оцифровку государственных услуг.

Если цель Маската по запуску аппарата окажется успешной, султанат присоединится к ряду своих арабских соседей по Персидскому заливу, у которых уже есть спутники местного производства. В данном контексте речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Федеральное агентство новостей /

В целом государства Ближнего Востока уверенно стремятся в космос и разрабатывают свои космические программы. При этом большая часть стран региона видит ускорение собственных космических проектов во взаимодействии с Западом и Россией.

Наибольшим потенциалом для экспансии в космос обладают Израиль, Иран, Турция и ОАЭ. При этом ближневосточным столицам предстоит сделать еще многое на пути к реализации собственных космических программ.