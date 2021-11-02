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Индия временно заморозила работы по совместному с Россией проекту истребителя FGFA
Армия
Индия временно заморозила работы по совместному с Россией проекту истребителя FGFA
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 2 ноября. Индийские представители приняли решение о временной заморозке работ над совместным с Россией проектом истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Самолет разрабатывался на основе российского Су-57. По словам Шугаева, работы возобновятся уже после поступления истребителя на вооружение в РФ.

«Сегодня самолет находится в опытно-боевой эксплуатации. Могу лишь добавить, что Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — разъяснил глава ФСВТС.

Су-57 представляет собой многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создавался для замены в ВКС РФ Су-27. По данным Ростеха, до 2027 года на вооружение поступит более 70 истребителей Су-57. При этом военный эксперт Юрий Кнутов, как пишет Infox, раскрыл способ снизить стоимость самолета.

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россия индия шугаев су-57 fgfa фсвтс
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