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Шоу-бизнес
Муцениеце обиделась на Хрусталева из-за низких оценок в шоу «Ледниковый период»
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Муцениеце обиделась на Хрусталева из-за низких оценок в шоу «Ледниковый период»
Шоу-бизнес
Муцениеце обиделась на Хрусталева из-за низких оценок в шоу «Ледниковый период»
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 2 ноября. Известная российская актриса Агата Муцениеце не может забыть ведущему программы «Вечерний Ургант» Мите Хрусталеву низкие оценки в одном из выпусков телешоу «Ледниковый период».

Выступления артистки судьи критикуют с самого первого ее появления на льду. Хотя изначально она была одной из фавориток проекта, поскольку на лед выходит в паре с победителем прошлого сезона фигуристом Александром Энбертом. Несмотря на все усилия, члены жюри постоянно критикуют каждый шаг Муцениеце.

Особенно сильно актрису задевает критика со стороны коллег. Так, в гостях студии «Вечернего Урганта» Муцениеце первым делом обратилась к Мите Хрусталеву, который довольно сильно обидел ее, поставив низкие оценки.

«Мне бы хотелось спросить у Мити, почему он врет, что ставил мне высокие оценки? Он ставил что-то вроде 5,7. Сказал: «Агата, конечно, ты едешь так себе»», — возмутилась гостья студии.

Позже актриса добавила, что всего лишь пошутила. При этом она совершенно не скрывает, что болезненно воспринимает критику и низкий уровень оценок от профессионалов, в том числе.

«Мне обидно, конечно. Я тренируюсь с лета. До этого вообще на коньках не стояла. Но я уже отчаялась им понравиться. Решила, что буду кататься для зрителей. Тем более, люди так хорошо реагируют на мои выступления, так хвалят», — поделилась Муцениеце.

Ранее стало известно, что критикуют выступление звезды сериала «Закрытая школа» не только заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, но и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

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ледниковый период хрусталев муцениеце
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