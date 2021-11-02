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Депутат Рады Ясько пожаловалась на ухудшение состояния Саакашвили в тюрьме из-за голодовки
Политика
Депутат Рады Ясько пожаловалась на ухудшение состояния Саакашвили в тюрьме из-за голодовки
wikipedia.org  /  European People's Party

Киев, 2 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за время своей голодовки в тюрьме похудел более чем на 20 килограммов, рассказала его девушка, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

Соответствующим заявлением она поделилась на своей странице в соцсети Facebook. Ясько отметила, что во время ее седьмого визита к политику было почти четыре часа трудных разговоров. Также она подчеркнула, что голодовка бывшего грузинского лидера будет продолжаться.

«На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента», — заявила Ясько.

Ранее стало известно о признании Саакашвили в том, что у него новая жена. Об этом политик сообщил в видеообращении в Facebook, которое было опубликовано уже после его задержания.

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саакашвили грузия ясько
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