«Этот день в истории». Что произошло 2 ноября, праздники, факты, люди

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных.

2 ноября в истории нашего государства произошли значимые события: в этот день в 1721 году Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей. Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим развитие России.

Также в этот день. но уже в 1894 году на престол вступил последний российский император Николай II. На его правление выпали одни из самых сложных периодов в истории России: Русско-японская война, Кровавое воскресенье, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года.

Что еще интересного произошло 2 ноября, узнаете в новом выпуске ежедневной программы «Этот день в истории».