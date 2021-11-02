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Политолог Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 09:33
Политика
Политолог Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине
youtube.com  /  Prt Scr / UKRLIFE.TV

Киев, 2 ноября. Власти Украины будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома» из-за неверной газовой политики президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.

Как считает эксперт, политика Зеленского и его предшественника Петра Порошенко была ошибочной, что привело к кризису. Оба лидера сознательно ничего не сделали, чтобы Украина избавилась от «угольной и газовой зависимости» от РФ.

«Опять пойдем на поклон к Москве. Когда мы придем к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — высказался Корнейчук.

Политолог уверен, что переговоры Киева и Москвы на тему прямых закупок газа начнутся уже в этом году.

Ранее гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook сообщил, что суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем на треть. По его словам, объем транзита продолжает уменьшаться, пишет НСН.

Политолог Владимир Киреев оценил требование Украины к России о снижении цен на газ. По его словам, страна является ненадежным партнером.

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