Политолог Корнейчук назвал ошибочной газовую политику Зеленского на Украине

Киев, 2 ноября. Власти Украины будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома» из-за неверной газовой политики президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.

Как считает эксперт, политика Зеленского и его предшественника Петра Порошенко была ошибочной, что привело к кризису. Оба лидера сознательно ничего не сделали, чтобы Украина избавилась от «угольной и газовой зависимости» от РФ.

«Опять пойдем на поклон к Москве. Когда мы придем к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — высказался Корнейчук.

Политолог уверен, что переговоры Киева и Москвы на тему прямых закупок газа начнутся уже в этом году.

Ранее гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook сообщил, что суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем на треть. По его словам, объем транзита продолжает уменьшаться, пишет НСН.

Политолог Владимир Киреев оценил требование Украины к России о снижении цен на газ. По его словам, страна является ненадежным партнером.