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Хабенский вернул в МХТ имени Чехова спектакль Богомолова «Идеальный муж»

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 09:32
Общество
Хабенский вернул в МХТ имени Чехова спектакль Богомолова «Идеальный муж»
ТАСС  /  Куров Александр

Москва, 2 ноября. Спектакль «Идеальный муж. Комедия» в постановке Константина Богомолова вернулся в репертуар МХТ имени Чехова. Об этом говорится на сайте театра.

Зрители смогут увидеть постановку 22 и 23 декабря. Билеты поступят в продажу 6 ноября, пишет «Вечерняя Москва».

Возвращение спектакля Богомолова произошло после смены художественного руководителя МХТ имени Чехова. Недавно Сергея Женовача, возглавлявшего театр после смерти Олега Табакова, сменил актер и режиссер Константин Хабенский, пишет Газета.ru.

Марина Зудина — вдова Табакова — прокомментировала кадровые изменения в театре. Она не скрывает своей радости от ухода Женовача. Артистка напомнила, что после прихода в театр режиссер отказался от филиала, который много значил для МХТ и Табакова.

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