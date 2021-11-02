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Мужская сборная Китая по хоккею рискует пропустить домашнюю Олимпиаду

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 09:22
Спорт
Мужская сборная Китая по хоккею рискует пропустить домашнюю Олимпиаду
Global Look Press  /  Xing Guangli/XinHua

Пекин, 2 ноября. Хоккеисты сборной Китая могут пропустить предстоящие зимние Олимпийские игры.

Члены совета Международной федерации хоккея (IIHF) 2 ноября планируют принять решение об исключении мужской сборной Китая из числа команд, которые примут участие в пекинской Олимпиаде. Соответствующую информацию представили журналисты телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на собственный источник. Согласно представленным данным, сборную Китая на хоккейном турнире в Пекине заменит норвежская национальная команда. При этом хоккеистки из КНР будут играть на домашней Олимпиаде.

До этого новый президент IIHF Люк Тардиф выступил против участия сборной Китая в турнире, мотивировать свое мнение слабым уровнем игроков из КНР. Мужская сборная азиатского государства занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге и не проводила официальные матчи с 2019 года. Действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр является сборная России.

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