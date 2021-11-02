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Перспективный истребитель Checkmate покажут на международном авиасалоне в Дубае
Армия
Перспективный истребитель Checkmate покажут на международном авиасалоне в Дубае
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 ноября. Перспективный российский истребитель пятого поколения Checkmate будет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow-2021.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в авиационной промышленности, самолет будет продемонстрирован за рубежом впервые. Решение провести презентацию в Дубае связано с большим интересом к Checkmate в международном сообществе.

«Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты — отличная площадка, для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров», — рассказал собеседник журналистов.

По его словам, в рамках мероприятия, которое пройдет в период с 14 по 18 ноября, планируется ряд закрытых презентаций для различных делегаций, а также открытая презентация для посетителей и СМИ.

Ранее в Ростехе перечислили главные достоинства новейшего истребителя Checkmate. Кроме того, как пишет Infox, иностранцы смогли разгадать главную особенность перспективного боевого самолета.

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россия оаэ checkmate
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