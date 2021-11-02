Датский премьер Фредериксен выступила против «Северного потока — 2»

Копенгаген, 2 ноября. Газовый кризис в Европе не изменил отношение Дании к газопроводу «Северный поток — 2», заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

По словам премьера, правительство страны не меняло своей позиции и по-прежнему выступает против запуска газопровода, а ситуация на энергетических рынках не изменила мнение Копенгагена.

«Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — цитирует Фредериксен ТАСС.

Из-за газопровода «Северный поток — 2» отношения между Москвой и Евросоюзом достигли пика напряженности. Многие эксперты уверены, что проект носит политический характер, но это не так, пишет издание Daily Express.

Европейским странам необходимо договориться с Москвой о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также начать использовать газопровод «Северный поток — 2», считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, российский проект — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний, передает НСН.