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Berliner Zeitung: страны Запада после «жарких дебатов» изменили отношение к «СП-2»
Экономика
Berliner Zeitung: страны Запада после «жарких дебатов» изменили отношение к «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 ноября. Западное сообщество неожиданно изменило свое отношение к российскому трубопроводу «Северный поток — 2», заявил немецкий журналист Майкл Майер в статье для Berliner Zeitung.

Энергокризис, поразивший Европу, привел к тому, что зарубежные чиновники и журналисты стали призывать как можно скорее запустить «СП-2». Даже язвительные британские СМИ, отметил Майер, сменили риторику и активно выступают за ввод в эксплуатацию российского проекта.

«Даже в британских СМИ появляются новые нотки, Великобритания до настоящего времени была решительным противником "Северного потока — 2"», — передает слова обозревателя издание «ПолитРоссия».

Последствия ситуации на газовом рынке спровоцировали жаркие политические дебаты, в которых все чаще звучат призывы по эксплуатации российского трубопровода. Сторонники проекта утверждают, что запуск «СП-2» поможет устранить проблемы в системах поставок топлива и преодолеть кризис.

Авторы китайского портала NetEase ранее сообщили, что Польша, которая отправила свои корабли в район строительства «Северного потока — 2», устроила провокацию. Россия неожиданно для Запада решилась на жесткий ответ: теперь Балтийский флот может стрелять по объектам, которые приблизятся к трубопроводу.

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