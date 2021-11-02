Платформа Puzzle English объяснила, какие знаки подает королевская семья с помощью одежды

Одним из самых главных правил британской королевской семьи названа фраза «Never complain, never explain», что в переводе означает — «Никогда не жалуйся и ничего не объясняй».

Это правило нарушила только принцесса Диана. Она пренебрегла обетом молчания, который долгое время держали британские монархи. Правда, есть и другой язык общения с народом — мода. Если научиться читать по одежде, можно с легкостью сказать, что на уме титанов королевской семьи: принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и даже самой королевы Елизаветы.

Мода британского двора издавна несла не только эстетическую функцию. Кодовые послания всегда были главными аксессуарами его представителей.

Вы не поверите, но каждая деталь королевского облачения действительно имеет значение. Редактор онлайн-платформы Puzzle English Анастасия Орлянская изучила секретный язык королевской семьи.

Королевские сумочки

Казалось бы, самый функциональный предмет гардероба, но для королевы Елизаветы это способ подать сигнал. Она использует ее как азбуку Морзе.

Королевские эксперты выявили несколько закономерностей. Возможно, они по большей части психологические, но стопроцентно работают. Если королева кладет сумочку на стол во время ужина, значит — она готова закончить его через пять минут. Подает королева при помощи сумочки и сигнал своей фрейлине, когда устала и готова уходить. Для этого Елизавета просто опускает сумочку на пол. Она всегда носит этот аксессуар с собой.

Головные уборы

Все, что члены королевской семьи носят на головах, имеет особый символизм. Женщина до брака и дети не имеют права носить головной убор. Тиару может надеть только замужняя представительница королевской семьи. Так, Кейт Миддлтон, выходя замуж за принца Уильяма, выбрала для себя тиару Halo («Нимб») от Cartier. Она была создана еще в 1936 году по заказу короля Георга VI для его супруги Елизаветы Боуз-Лайон, ставшей впоследствии королевой-матерью. По мнению самых внимательных, намек Кейт был считан правильно.

Global Look Press / Pool

Передают послания и шляпы королевы. Их разнообразие поражает. В коллекции Елизаветы их примерно столько же, сколько иероглифов в китайской грамоте. Шляпник королевы признался, что не знает точное количество шляпок этой милой женщины, но указал, что в год делает для нее не менее 40–50 головных уборов в год. Разные шляпы соответствуют разным событиям. Поклонники королевской семьи и журналисты разгадывают их секреты. Так, в 2017 году синяя шляпа с желтыми цветами, надетая Елизаветой II накануне Brexit, благодаря своей цветовой гамме (флаг Евросоюза) означала, что королева таким образом высказалась против выхода Великобритании из ЕС.

Цветовые коды

Цвета — очень важные сообщения. Красный, например, транслирует некие скрытые смыслы. Так, принц Гарри и Меган Маркл накануне отъезда из Великобритании облачились во все красное.

По мнению многих, одинаковые образы лишь олицетворяли солидарность друг с другом и желание действовать заодно. Но, оказалось, таким образом Сассекские на самом деле продемонстрировали преданность Короне. Ведь красная форма — символ британских вооруженных сил, этот цвет издавна использовался войсками для отличия их солдат от врагов.

Global Look Press / Stephen Lock

Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 члены британской королевской семьи неоднократно появлялись в нарядах синего оттенка. Этот цвет использовали как символ солидарности с медицинскими работниками, борющимися с коронавирусом.

Радуга как символ надежды также использовалась королевскими фигурами. Графиня Уэссекская, герцогиня Кембриджская, да и сама королева зачастую появлялась на публике в радужных нарядах.

Платья и пальто

Несмотря на некоролевское происхождение Кейт Миддлтон, она все же освоила язык модных посланий. Гуляя по Белому саду Кенсингтонского дворца с Уильямом и Гарри, она надела платье Prada из шелкового крепа с маковым принтом. В Великобритании это растение часто используется как символ памяти. В Белом саду это было к месту, так как он разбит в память принцессы Дианы — покойной свекрови Кейт Миддлтон.

Не забывают о правильных одеждах королевские особы и во время особенных визитов в другие страны. Так, во время путешествия в Германию Кейт Миддлтон надела платье с изображением национальных птиц страны — орлов, оттенок же наряда соответствовал национальному цвету ФРГ — синему.

Во время праздничной церемонии открытия бочки сакэ в Японии, принц Уильям надел пальто хаппи. Стоит отметить, что этот предмет одежды считается праздничной японской одеждой. Во время своего визита в сикхский город Анандпур в Индии принц также отдал уважение местным традициям и надел самодельный тюрбан.

instagram.com / @sussexroyal

Младший брат Уильяма Гарри также показывал свое уважение в странах, которые посещал. Во время визита в Лесото он надел традиционное племенное одеяло. К слову, одеяла Basotho спасают от ветра и дождя, а для местных еще и символизируют рост.

Очевидно, что чаще всего люди пытаются расшифровать значение ярких разноцветных нарядов королевы Елизаветы II. Монарх практически никогда не предпочтет наряды нейтральных цветов. Она всегда сделает выбор в сторону ярко-желтого, зеленого или других сочных тонов.

По мнению королевского эксперта Роберта Хардмана, никаких посланий в нарядах королевы нет, она просто хочет выделяться из толпы.

«Я не могу носить бежевый, потому что так никто не поймет, кто я», — заявила однажды королева.

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы была «запасная» сестра.