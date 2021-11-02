Наказание за нарушение тишины в дневное время суток могут ввести в России

Москва, 2 ноября. Нарушение россиянами тишины предусматривает ответственность лишь в ночное время суток. Однако в скором времени на региональном уровне может появиться наказание и за дневной шум, сообщила сенатор Совета федерации Ирина Рукавишникова.

Соответствующие нормы уже предусмотрены в некоторых регионах России. Административная ответственность за нарушение тишины уже есть в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии и в Ханты-Мансийском автономном округе, передает слова сенатора РИА Новости.

«... во многих субъектах федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время — где-то это выходные дни, где-то — отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне», — объяснила Рукавишникова.

По ее словам, обычно это штрафы для граждан в размере от 500 рублей до тысячи. В некоторых российских субъектах они достигают и 5 тысяч рублей. Она подчеркнула, что власти регионы могут также ввести ответственность для водителей, нарушающих тишину из-за двигателей без глушителей, а также установленных колонок в автомобилях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице также будут наказываться нарушители тишины. Особое внимание будет отведено водителям, которые намеренно модифицируют транспортное средство, чтобы звук двигателя был как можно громче.