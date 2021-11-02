Более тысячи грузовых автомобилей застряли на российско-китайской границе

Москва, 2 ноября. Около тысячи грузовиков застряли на границе Российской Федерации и КНР и не могут пересечь контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщили очевидцы.

Из-за возникшего затора сроки доставки грузов на территории Российской Федерации затянулись на 30-40 дней. Согласно предварительным данным, из-за возникшего транспортного коллапса экономике нанесен ущерб в миллионы рублей.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в своем заявлении на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи указал, что дружба между Москвой и Пекином носит обоюдный интерес. Национальный лидер также подчеркнул, что нет никаких предпосылок к созданию военного союза РФ и КНР.