Шойгу направил в Тульскую область более 100 военных врачей для помощи больным COVID-19

Москва, 2 ноября. Более 100 военных медиков отправились в Тульскую область для работы в ковидных госпиталях. Соответствующий приказ отдал министр обороны России Сергей Шойгу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин недавно распорядился обратиться в Минобороны РФ за помощью. В регионе уже работают 65 военных медиков, все они помогают коллегам в Алексине, Новомосковске и Щекине.

«Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно будут направлены специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого Минобороны России направляло в Тульскую область 35 специалистов. Среди них врачи, которые имеют опыт работы с коронавирусной инфекцией, пульмонологи и анестезиологи.