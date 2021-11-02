Kyodo: напавший на пассажиров метро в Токио мужчина хотел заслужить смертный приговор

Токио, 2 ноября. Мужчина, ранивший в ходе нападения пожилого мужчину в подземке в Токио, хотел заслужить себе смертный приговор. Об этом пишет японское издание Kyodo.

Обвиняемый в покушении на убийство 24-летний Кета Хаттори в хэллоуинскую ночь вошел в вагон токийского метро и нанес тяжелые ножевые ранения пожилому пассажиру. После этого злоумышленник разлил в электричке бензин и поджог его, в результате чего 16 человек отравились дымом.

Во время следственных мероприятий Хаттори сообщил правоохранителям, что хотел убить больше людей, чтобы заслужить себе смертный приговор. Японец таким образом хотел свести счеты с жизнью.

Похожий случай уже был на улицах Токио ранее. Мужчина нанес ножевые ранения прохожим людям на железнодорожной станции Уэно. Виновником оказался 45-летний гражданин, мотивы которого не установлены.