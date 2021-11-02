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ЕС призвал Россию расследовать случаи торговли европейскими COVID-сертификатами

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 08:35
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Общество
ЕС призвал Россию расследовать случаи торговли европейскими COVID-сертификатами
Prt Scr youtube.com  /  CNBC International TV

Москва, 2 ноября. Объявления о продаже европейских электронных сертификатов о вакцинации против COVID-19 появились в даркнете. ЕС ждет от России расследования данного инцидента.

Фальсификация документов, включая QR-кодов или электронных COVID-сертификатов, запрещена. Нарушителям законодательства может грозить серьезное наказание. К подобным сообщениям Евросоюз относится серьезно, пишет РБК.

«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагировать на них», — сообщили в представительстве ЕС в РФ.

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации на просторах даркнета. За фальшивый документ мошенники просят около 300 долларов.

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расследование ес сертификат
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