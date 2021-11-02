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Глава Ростуризма потребовала проверить отели Египта после отравления россиян в Хургаде

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 08:26
Происшествия
Глава Ростуризма потребовала проверить отели Египта после отравления россиян в Хургаде
pixabay.com  /  reesorts

Москва, 2 ноября. Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей в Хургаде. В связи с этим глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к министру туризма и древностей Египта Халеду аль-Анани с просьбой начать санитарную проверку курортных заведений страны.

Сообщается, что она провела с Халеду аль-Анани телефонный разговор, посвященный вопросам обеспечения безопасности российских туристов, отдыхающих в стране. Он состоялся по инициативе российской стороны после инцидента в отеле AMC Royal Hotel, после которого свыше 40 россиян обратились за помощью с признаками отравления.

Догузова отметила высокий туристический поток в Египте и большую востребованность курортов страны у россиян. По ее словам, вопросам их безопасности необходимо присвоить повышенный приоритет.

«... В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — сообщила Догузова.

Отравление российских туристов произошло накануне в четырехзвездочном отеле Хургады. Сообщается, что все пострадавшие российские туристы уже выписаны из больницы и пошли на поправку.

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египет отравление ростуризм хургада общественное питание
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