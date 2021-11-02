Три регулярных авиарейса задержаны в Оренбурге из-за тумана

Оренбург, 2 ноября. Неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержке некоторых авиарейсов 2 ноября в Оренбурге. Ситуацию контролирует местная транспортная прокуратура.

Из-за тумана не может вовремя вылететь рейс 1245 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево). В аэропорту рассказали и о задержки рейса 6454 компании «Россия», следующего в Петербург (Пулково).

Рейс 730 авиакомпании Nord Wind, направляющийся в Шереметьево тоже задерживается из-за неблагоприятных погодных условий. Всего по этим маршрутам зарегистрировано свыше 300 пассажиров, 17 из них – дети. Самолеты приземлились на запасных аэродромах Уфы и Магнитогорска. По предварительным данным, полеты возобновятся 2 ноября в полдень.

Сильный туман накрыл столичный регион вечером 1 ноября. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Москве до 10:00 2 ноября. МЧС предупредило об «оранжевом» уровне опасности. Водителей просят быть осторожными на дорогах.