«Спутник» стал самым употребляемым словом за 2021 год

Москва, 2 ноября. «Спутник» получил почетное звание слова 2021 года. Об этом сообщили в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина.

За текущий год это слово стали употреблять в девять раз чаще. Второе место присуждено слову «Афганистан», а на третьем расположился «Северный поток». Исследование проводится регулярно доктором филологических наук Михаилом Осадчевым. За основу берутся материалы русскоязычных СМИ и посты в соцсетях, передает ТАСС.

«Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — сообщили в институте.

Исследование включает в себя три этапа, на каждом из которых ученые проделывают огромное количество работы. В результате слова ранжируют и определяют частоту их употребления за последние четыре года.

Одной из причин широкого обсуждения в СМИ российской вакцины является ее высокая эффективность. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник V» способен защищать от всех штаммов COVID-19, в том числе и от «Дельты».