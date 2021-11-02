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Василевский отразил 31 бросок и стал второй звездой матча «Тампа» — «Вашингтон»

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 07:57
Спорт
Василевский отразил 31 бросок и стал второй звездой матча «Тампа» — «Вашингтон»
nhl.com  /  NHL

Тампа, 2 ноября. «Тампа» на своем льду одержала верх над «Вашингтоном» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе хозяев голкипер Андрей Василевский парировал 31 бросок и стал второй звездой встречи.

За «Тампу-Бэй Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн (24-я минута), Энтони Сирелли (29) и Брэйден Пойнт (43). В составе «Вашингтона» по шайбе забросили Бретт Лисон (вторая минута) и Конор Шири (52).

Лисон забил первый гол в НХЛ. Голевой передачей также отметился российский форвард гостей Евгений Кузнецов, дополнив свою копилку до 13 очков (пять голов + восемь передач) в девяти играх. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, его сокомандник Дмитрий Орлов и защитник «Тампы» Михаил Сергачев не смогли отметиться результативными действиями.

В недавнем матче Василевский и Сергачев поучаствовали в победе «Тампы» над «Питтсбургом». В той встрече россияне попали в тройку лучших игроков.

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