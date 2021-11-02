Два человека погибли при столкновении Mercedes и ВАЗ-2114 в Сочи

Сочи, 2 ноября. Столкновение ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter произошло в Лазаревском районе Сочи. В результате аварии два человека погибли и пятеро пострадали, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 00:50 по московскому времени в поселке Вардане. Устранениями последствий аварии занимались 18 человек при использовании шести единиц техники, пишет ТАСС.

«Произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Двое погибших - в ВАЗ-2114, пять пострадавших — в Mercedes Sprinter», — следует из сообщения.

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