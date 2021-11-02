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Армия
Politico обнародовало фотографии российских танков «на границе с Украиной»
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Politico обнародовало фотографии российских танков «на границе с Украиной»
Армия
Politico обнародовало фотографии российских танков «на границе с Украиной»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Вашингтон, 2 ноября. Журналисты американского издания Politico опубликовали фото российских танков, которые якобы находятся возле границы с Украиной. Этими снимками издание подтверждает «наращивание военной силы».

На самом деле боевые машины на фотографии находятся у Ельни в Смоленской области, которая не имеет общей границы с Украиной. Также в статье издания указано, что Российская Федерация якобы кроме техники, разместила в «приграничном» регионе артиллерию и пехоту.

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — указали в издании.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна в ближайшее время будет принята в ряды Североатлантического альянса и Европейского союза. Вместе с этим дипломат не назвал конкретных сроков реализации программы по вступлению в организации.

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