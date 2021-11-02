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Сирийские и российские экипажи ВКС провели совместные учения на Су-24
Армия
Сирийские и российские экипажи ВКС провели совместные учения на Су-24
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Дамаск, 2 ноября. Сразу на нескольких сирийских аэродромах прошли летные учения местных и российских экипажей ВКС. Бойцы находились за штурвалами истребителей Су-24.

Истребители Су-24 до сих пор находятся на вооружении Сирии и не раз применяются в боях против боевиков. Главной целью совместных учений стало взаимодействие со всеми силами технической разведки, включая спутниковых данных и дронов-наблюдателей, пишет «Звезда».

Основная часть летных учений проходила на аэродроме Тифор. Недавно его отремонтировали после ракетных обстрелов, нанесенных израильской техникой в прошлом году. На данный момент взлетно-посадочные полосы и новые самолеты поднимаются в воздух для тренировок и боевых маневров.

Ранее российские и египетские десантники провели совместные учения в Каире. Бойцы отработали освобождение населенного пункта от террористов. Десантирование осуществлялось из четырех самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76МД.

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