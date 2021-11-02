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Турчинов: Россия оставила Зеленского «в дураках» в энергетической игре

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 07:33
Политика
Турчинов: Россия оставила Зеленского «в дураках» в энергетической игре
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 ноября. Россия полностью переигрывает Украину на политической арене. Доказательством тому является ситуация на энергетическом рынке, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

Соответствующими словами он отреагировал на возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политик в очередной раз напомнил, что у Киева сейчас нет газового резерва для обеспечения энергетической безопасности государства.

«Потому что они (российские власти. — Прим. ФАН) загоняют их как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского. — Прим. ФАН) считали, что 200 долларов — это слишком дорого», — сказал Турчинов, сыронизировав, что потом цена действительно «упала», подпрыгнув до небес.

Накануне советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль предупредила, что стоимость распределения голубого топлива на Украине вырастет при запуске газопровода «СП-2». Политик отметила, что при таком сценарии власти будут вынуждены либо покрывать рост цен из своего кошелька, либо «заставить» платить за это простых граждан.

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