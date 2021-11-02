Роман Вильфанд предсказал превышение средней температуры на 4-12 градусов по всей России

Москва, 2 ноября. Показатели средней температуры во всех регионах Российской Федерации вырастут на 4-12 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температурный столбик в Москве, во Владимирской и Рязанской областях поднимется выше десяти градусов тепла. Всего температура выше нормы установится в 90 процентах регионов РФ, пишет РИА Новости

«Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — заявил Вильфанд.

Причиной неожиданного потепления в азиатской части России являются теплые потоки воздуха с Атлантики. Научный руководитель Гидрометцентра указал, что на территории Красноярского края и Якутии установилась температура, превышающая обычную на 8-12 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели являются большой редкостью.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве в пятницу установится облачная погода. Синоптик подчеркнул, что осадков при этом не будет.