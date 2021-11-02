Иномарка провалилась в вырытую коммунальщиками яму в Барнауле

Барнаул, 2 ноября. Водитель Nissan не заметил предупреждающее ограждение и съехал в яму, которую вырыли работники коммунальных служб. Инцидент произошел в Барнауле.

Предварительно установлено, что необычное ДТП произошло 2 ноября у дома №13 на улице Деповской. По словам очевидцев, водитель иномарки из-за плохой видимости не увидел ограждение, в результате чего колеса машины оказались в дорожной яме.

«Возможно, из-за плохой видимости водитель не заметил ограждение», — говорится в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Автор сообщения сопроводил публикацию фотографией с места происшествия. На ней запечатлен сам автомобиль, который сильно замело снегом. О состоянии самого водителя информации нет.

Еще несколько автомобилей пострадали в результате коммунальной аварии в Петербурге. Накануне вечером там прорвало трубу с горячей трубой, из-за чего улицу залило кипятком.