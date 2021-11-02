Умер бывший спикер томской облдумы Борис Мальцев

Томск, 2 ноября. Бывший спикер Законодательной думы Томской области Борис Мальцев скончался на 84-м году жизни. Печальной вестью поделился депутат Владимир Резников на своей странице в соцсети.

Суммарно политик руководил томской областной думой четыре созыва кряду (с 1994 по 2011 год). В рамках пятого и шестого созывов облдумы (с 2012 года по действующее время) он находился в кресле депутата.

«Человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю», — сказал Резников.

Недавно стало известно о смерти бывшего председателя Счетной палаты Саратовской области Юрия Карпова. Государственный деятель скончался в возрасте 74-х лет.