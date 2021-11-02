Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских ЗРК С-500

Москва, 2 ноября. Россия рассматривает Индию и Китай в качестве будущих обладателей своей зенитной ракетной системы (ЗРК) нового поколения С-500.

Покупателями российской ЗРК могут стать страны, с которыми у России сложились партнерские и стабильные отношения. В их число входят Индия, Китай и ряд других государств, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с РБК.

«Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», — отметил он.

Шугаев напомнил, что Индия уже давно является стратегическим партнером России. Между странами действует соглашение о поставках С-400, до конца года Дели получит первый дивизион этой системы. Экспортные поставки С-500 будут рассматриваться исключительно после поступления ЗРК в российские вооруженные силы в достаточном объеме.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что поставки ЗРК С-500 на вооружение российской армии начнутся в ближайшее время. Укрепление национальных войск необходимо на фоне планов США разместить свои ракеты средней дальности в Европе.