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Сторожевой корабль «Неустрашимый» заступит на боевое дежурство в ВМФ России до конца года
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Сторожевой корабль «Неустрашимый» заступит на боевое дежурство в ВМФ России до конца года
Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» заступит на боевое дежурство в ВМФ России до конца года
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 2 ноября. Российский флот до конца текущего года ожидает поступления сторожевого корабля (СКР) проекта 11540 «Неустрашимый». Об этом сообщил источник в Министерстве обороны РФ.

На сегодняшний день судно готовится покинуть доки в Калининграде. Однако информатор не исключил, что сторожевое военное судно поступит в ряды ВМФ России в начале 2022 года, передает газета «Известия».

Сторожевой корабль строился в качестве высокотехнологичного океанского охотника за атомными подводными лодками противника (АПЛ). «Неустрашимый» сошел с верфи в 1993 году, а в 2014 году его отправили на модернизацию. В частности, на судне была установлена цифровая аппаратура, обновлен БИЦ (боевой информационный центр) и система управления огнем.

Ранее информаторы сообщили, что атомную подводную лодку проекта 885М «Пермь» первой вооружат гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Строительство подводного крейсера планируется завершить в 2025 году.

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