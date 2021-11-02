Сторожевой корабль «Неустрашимый» заступит на боевое дежурство в ВМФ России до конца года

Москва, 2 ноября. Российский флот до конца текущего года ожидает поступления сторожевого корабля (СКР) проекта 11540 «Неустрашимый». Об этом сообщил источник в Министерстве обороны РФ.

На сегодняшний день судно готовится покинуть доки в Калининграде. Однако информатор не исключил, что сторожевое военное судно поступит в ряды ВМФ России в начале 2022 года, передает газета «Известия».

Сторожевой корабль строился в качестве высокотехнологичного океанского охотника за атомными подводными лодками противника (АПЛ). «Неустрашимый» сошел с верфи в 1993 году, а в 2014 году его отправили на модернизацию. В частности, на судне была установлена цифровая аппаратура, обновлен БИЦ (боевой информационный центр) и система управления огнем.

Ранее информаторы сообщили, что атомную подводную лодку проекта 885М «Пермь» первой вооружат гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Строительство подводного крейсера планируется завершить в 2025 году.