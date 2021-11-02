Елизавета II понадеялась на государственную мудрость участников конференции ООН по климату

Лондон, 2 ноября. Королева Великобритании Елизавета II выступила на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в формате видеообращения. Она призвала участников саммита приложить все усилия для создания более безопасного будущего для потомков.

Суверен признала, что стоящие перед человечеством и политиком трудности довольно серьезные. Однако если страны объединятся и будут бок о бок работать над достижением общей цели, они «смогут справиться с самыми неразрешимыми проблемами и преодолеть величайшие невзгоды».

«Лично я надеюсь, что эта конференция станет одним из тех редких случаев, когда все смогут встать выше сиюминутных политических вопросов и проявить истинную государственную мудрость. Многие надеются на то, что наследие этого саммита, описанное в книгах, которые только предстоит издать, охарактеризует вас как лидеров, которые не прошли мимо возможности, и что вы ответили на зов будущих поколений», — заметила Ее Величество.

Она добавила, что не все из ныне живущих смогут своими глазами увидеть достигнутые изменения. Однако за них будут благодарны следующие поколения.

Президент США Джо Байден ранее уснул во время саммита по климату в Глазго. Пользователи Сети начали активно обсуждать очередной инцидент с участием пожилого американского лидера.