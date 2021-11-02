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Курьерская служба CDEK сообщила о взрывном росте спроса на импортные товары в России

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 05:02
Экономика
Курьерская служба CDEK сообщила о взрывном росте спроса на импортные товары в России
Global Look Press  /  Wu Huiwo / XinHua

Москва, 2 ноября. Количество посылок из-за рубежа значительно увеличилось за последние три квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом два года назад. Об этом сообщила курьерская служба CDEK.

Лидером по объему отправляемых товаров является Китай, на него приходится 93% всех посылок. При этом их количество выросло в 36 раз. Рекордсменом по темпам роста спроса стал Таиланд. Количество товаров, которые приходят из этой страны, увеличилось в 753 раза, из Великобритании — в 199 раз, из Узбекистана — в 65 раз, из США — в 7,2 раза, передают «Известия».

Соединенные Штаты также занимают второе место после Китая в рейтинге самых популярных стран-поставщиков. Среди всех заказываемых россиянами товарами четыре процента — из США. Остальные три процента распределились между Великобританией, Южной Кореей, Таиландом, Турцией, Германией, Узбекистаном, Чехией и другими странами.

«Основная причина роста заключается в восстановлении логистических цепочек, которые были нарушены из-за карантинных мероприятий. Это касается всех видов перевозок: авиа-, ж/д и морским транспортом», — пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее объявил, что пандемия COVID-19 ускорила четвертую промышленную революцию. Люди стали гораздо чаще пользоваться онлайн-сервисами и услугами доставки.

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