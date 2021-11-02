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Стоимость квартир-студий в России выросла на 31% за последний год
Экономика
Стоимость квартир-студий в России выросла на 31% за последний год
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 2 ноября. Студии заняли первое место по годовому росту цен среди других типов жилой недвижимости. В Москве их стоимость в среднем увеличилась на 42%, достигнув 7,56 млн рублей.

Однокомнатные квартиры подорожали на 34%, до 10,8 млн рублей. Цены на двухкомнатное и трехкомнатное жилье сейчас в среднем составляют 15,14 млн и 19,68 млн рублей соответственно.

В российских мегаполисах стоимость квадратного метра студий по итогам октября выросла на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом на первичном рынке они подорожали на 17%, передает газета «Известия».

Сильнее всего цены на студии поднялись в Москве — 52,6%, в Петербурге — 48% и Краснодаре — 40,8%. Следом идут Казань — 37,9% и Омск — 27,1%.

Всего с начала года в Москве количество квартир-студий увеличилось на 1,6 тысячи. Сейчас на столичном рынке представлено 4,2 тысячи таких лотов.

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