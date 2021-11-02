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Иностранец попался на перевозке двух килограммов героина из Москвы в Приморье
Происшествия
Иностранец попался на перевозке двух килограммов героина из Москвы в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 2 ноября. Гражданин зарубежной страны, который перевез из Москвы во Владивосток два килограмма героина в чемодане, был арестован и ответит по закону. Такое заявление сделали в приморской прокуратуре.

В начале зимы прошлого года обвиняемый завладел чемоданом со спрятанным в нем наркотиком, которого было порядка 2 кг. «Посылку», которую иностранец получил от других соучастников, он перевез авиарейсом Москва — Владивосток. По прилете мужчину обыскали правоохранители, которые и обнаружили крупную партию наркотического порошка.

«Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается», — заявили в ведомстве.

Недавно в ХМАО суд озвучил вердикт по делу адвоката-наркоторговца, который использовал «левое» удостоверение и незаконно носил боевое оружие. Преступник отправится в тюрьму на девять лет.

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