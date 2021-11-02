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Дроны-камикадзе готовы встать на охрану морских границ России
Армия
Дроны-камикадзе готовы встать на охрану морских границ России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 2 ноября. Российские ученые разрабатывают систему охраны морской границы Российской Федерации при помощи барражирующих дронов-камикадзе. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Система состоит из разведывательных беспилотных летательных аппаратов и нескольких видов барражирующего вооружения. Собеседник уверен, что внедрив такую систему, количество провокаций на границах России резко сократится, передает РИА Новости.

«Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», — сказал собеседник агентства.

Ранее источники в Минобороны сообщали, что первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станут атомные подводные лодки проекта 885М «Пермь». Субмарина будет достроена и пополнит ряды ВМФ РФ в 2025 году.

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бпла дроны разработки
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