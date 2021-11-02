Провизор Булыгина призвала обращать внимание на срок годности лекарств перед покупкой

Москва, 2 ноября. Аптеки проводят акции и снижают стоимость на некоторые товары. Что нужно учитывать, приобретая лекарство, рассказала провизор Ирина Булыгина.

Акция представляет собой маркетинговый ход. Магазины снижают стоимость на продукты при окончании их срока годности. Это же правило распространяется на лекарственные препараты, пишет радио Sputnik.

«Лекарства не лежат на полке, их выносит провизор. Как правило, на упаковке будет стоять дата производства, а в инструкции внутри упаковки будет срок годности. Даты надо уточнять на кассе», — посоветовала Булыгина.

Иногда фармацевты прибегают к другой хитрости. На лекарства могут поднять цену, а затем якобы предоставить скидку по акции. Поэтому перед покупкой рекомендуется изучить ценники в интернете, заключила провизор.

Некоторые препараты должны предоставляться бесплатно. К их числу относятся лекарства для больных COVID-19. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в российских регионах запас этих товаров достаточный.