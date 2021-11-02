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Политика
Бывший глава МИД Украины Климкин спрогнозировал эскалацию конфликта в Донбассе
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Бывший глава МИД Украины Климкин спрогнозировал эскалацию конфликта в Донбассе
Политика
Бывший глава МИД Украины Климкин спрогнозировал эскалацию конфликта в Донбассе
youtube.com  /  Prt Scr / Укрінформ

Киев, 2 ноября. Правительство Украины должно подготовиться к возможному обострению ситуации в Донбассе. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Экс-глава внешнеполитического ведомства вместе с этим призвал не паниковать в случае эскалации военных действий. Одним из вариантов обеспечения безопасности Украины Климкин считает поддержку партнеров.

«Для нас сегодня есть два принципиальных способа обеспечения нашей безопасности. Первое – это наше желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал и второе – это наше партнеры», — сообщил Климкин в эфире телеканала ICTV.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, лидеры обговорили возможные пути по установлению мира на юго-востоке страны.

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Все новости / Политика / Бывший глава МИД Украины Климкин спрогнозировал эскалацию конфликта в Донбассе
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