Трамп высмеял заснувшего на саммите по климату в Глазго Байдена

Вашингтон, 2 ноября. Даже президент США Джо Байден не смог выдержать столь скучные выступления на саммите по климату в Глазго. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он не упустил возможности в очередной раз подколоть своего оппонента. Экс-президент прокомментировал инцидент, который произошел с хозяином Белого дома, попавшим в объективы камер. На кадре видно, как Джо Байден сидит со сложенными на груди руками и медленно закрывает глаза.

На выручку к президенту пришел член американской делегации, шепнув ему что-то на ухо. Разговор взбодрил Байдена, он даже поаплодировал спикеру, как раз закончившему свое выступление.

«Даже Байден не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление… Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» — заявил Трамп.

Видео с засыпающим Джо Байденом вызвало дискуссию в Сети. Одни пользователи предпочли бы видеть на месте президента США другого человека, другие же попросили уважать преклонный возраст главы государства, который выдерживает жесткий график.