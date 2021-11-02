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Подлодка «Пермь» первой получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Армия
Подлодка «Пермь» первой получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 ноября. Российская атомная подводная лодка проекта 885М «Пермь» первой получит на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Об этом сообщил информатор в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что «Пермь» получит «Цирконы» в качестве штатного вооружения. Подводный крейсер сойдет с доков и пополнит ряды военно-морских сил страны в 2025 году, пишет ТАСС.

«Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счету субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц», — сообщил источник.

Ранее информатор в министерстве обороны Российской Федерации сообщал, что этапы государственных испытаний гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с борта многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков» стартуют в текущем месяце. В планах ведомства выполнять пять тестовых запусков.

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