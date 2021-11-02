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АТОР: туристы аннулировали 25% забронированных на нерабочие дни туров по России
Общество
АТОР: туристы аннулировали 25% забронированных на нерабочие дни туров по России
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Основной причиной отмены туров стали ограничительные меры, введенные в российских регионах с 28 октября по 7 ноября. Недополученная туроператорами прибыль составила около 2 млрд рублей.

Число аннулированных туров по России на сегодняшний день составляет 25%. Еще на прошлой неделе этот показатель был 20%, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«На потребительское поведение сильно повлиял общий информационный фон: первые ограничения, которые пошли с середины октября, продажи турпакетов на внутренние направления замедлились и пошли первые запросы на аннуляцию поездок», — цитирует ее журнал Forbes.

Причиной отмены туров послужило введение нерабочих дней в России. Далее последовали новости об установке блокпостов на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов. Самое большое количество туров отменено по популярным осенью туристическим направлениям, куда входят Калининград, Крым и Петербург.

Однако многие россияне не испугались ограничительных мер и решили не отказывать себе в отдыхе. Об этом свидетельствует ситуация в Ялте, улицы которой наполнились туристами.

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