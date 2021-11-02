МВД России призвало поощрять увлечения детей для защиты их от наркоконтента

Москва, 2 ноября. МВД России посоветовало родителям заниматься развитием и поощрением различных увлечений детей, чтобы уберечь их от наркотического контента в Сети. Об этом сообщил замначальника отдела противодействия наркопреступлениям МВД РФ Дмитрий Сапегин.

По его словам, родителям необходимо организовывать со своими детьми совместный досуг. В ведомстве порекомендовали прививать детям любовь к активному образу жизни, спорту и культуре. В этом деле важно являться примером для ребенка, сообщил Сапегин в эфире радио «Милицейская волна».

«Позаботьтесь, чтобы ребенок был при деле, развивайте и поощряйте его интересы и увлечения. Служите примером для ребенка: прививайте любовь к спорту, культуре, искусству, активному и здоровому образу жизни», — порекомендовал представитель МВД.

Он подчеркнул, что нельзя во всем полагаться на воспитание школы и общества. Важнейшая профилактика наркопотребления начинается с семьи, поэтому необходимо самостоятельно объяснить ребенку вред запрещенных веществ для здоровья. А оградить детей от подобной информации в Сети можно при помощи родительского контроля, заключил Сапегин.

Ранее вопрос безопасности пользования интернетом детьми обсудили в Генеральной прокуратуре России. Там предложили наделить МВД правом блокировать интернет-порталы, пропагандирующие криминальную идеологию.