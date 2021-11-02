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Welt: поручение Путина помогло снизить стоимость газа в европейских странах
Политика
Welt: поручение Путина помогло снизить стоимость газа в европейских странах
Федеральное агентство новостей

Берлин, 2 ноября. Президент России Владимир Путин смог одной фразой обрушить стоимость газа в Европе. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Welt.

Путин поручил «Газпрому» заняться увеличением объема газового топлива в европейских хранилищах, а также информировать его касательно всех изменений. Как сообщил глава компании Алексей Миллер, они тут же приступили к выполнению задачи. После этого цена фьючерсов на голубое топливо в Нидерландах снизилась на 15 процентов, говорится в статье издания.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — сообщил автор публикации.

По его мнению, газовый кризис в Европе продемонстрировал доминирующие позиции России на рынке. Автор Welt подчеркнул, что пока неясно, какой объем газа поставит «Газпром», однако рынки на заявление Путина отреагировали моментально.

Читатели издания Daily Mail также оценили решение российского лидера. По их словам, Путин для энергоснабжения Великобритании сделал больше, чем ее собственное правительство.

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