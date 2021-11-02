«Ъ»: продажи через соцсети принесли AliExpress доход в 8 млрд рублей за полгода

Москва, 2 ноября. Отделение китайского интернет-ритейлера в России AliExpress благодаря рекламной интеграции в социальных сетях заработало восемь миллиардов рублей за полгода. Об этом сообщили в компании.

Торговая площадка «AliExpress Россия» ранее договорилась о партнерстве с блогерами и инфлюенсерами в социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Договор был заключен 1 апреля и действовал до 30 сентября текущего года.

Согласно статистическим данным, после этого решения объем продаж с маркетплейсов достиг шести процентов, что в денежном эквиваленте составляет восемь миллиардов рублей. Общее число заказов дошло до отметки 10,5 миллиона, что составляет 7,5 процента от всей франшизы AliExpress, пишет «КоммерсантЪ». Самой крупной статьей дохода ритейлера стали смартфоны и аксессуары к ним.

Ранее совместное исследование Tinkoff CoronaIndex и AliExpres показало, что перед длинными выходными жители столицы стали закупаться товарами для дома и игровыми консолями. В частности, продажи приставок в Москве выросли в полтора раза.