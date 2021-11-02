Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 04:05
04:00
Экономика
Аналитик Деев назвал причины очередного резкого скачка цен на газ
03:40
Общество
Новый тест на определение активности антител к SARS-CoV-2 появится в России
03:31
Общество
Инфекционист Минздрава Чуланов не исключил появления новых штаммов коронавируса в России
03:26
Политика
Трамп высмеял заснувшего на саммите по климату в Глазго Байдена
03:23
Армия
Подлодка «Пермь» первой получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»
03:18
Общество
АТОР: туристы аннулировали 25% забронированных на нерабочие дни туров по России
03:16
Общество
МВД России призвало поощрять увлечения детей для защиты их от наркоконтента
02:59
Политика
Welt: поручение Путина помогло снизить стоимость газа в европейских странах
02:38
Экономика
«Ъ»: продажи через соцсети принесли AliExpress доход в 8 млрд рублей за полгода
02:28
Общество
Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
Все новости

«Ъ»: продажи через соцсети принесли AliExpress доход в 8 млрд рублей за полгода

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 02:38
Экономика
«Ъ»: продажи через соцсети принесли AliExpress доход в 8 млрд рублей за полгода
aliexpress.com

Москва, 2 ноября. Отделение китайского интернет-ритейлера в России AliExpress благодаря рекламной интеграции в социальных сетях заработало восемь миллиардов рублей за полгода. Об этом сообщили в компании.

Торговая площадка «AliExpress Россия» ранее договорилась о партнерстве с блогерами и инфлюенсерами в социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Договор был заключен 1 апреля и действовал до 30 сентября текущего года.

Согласно статистическим данным, после этого решения объем продаж с маркетплейсов достиг шести процентов, что в денежном эквиваленте составляет восемь миллиардов рублей. Общее число заказов дошло до отметки 10,5 миллиона, что составляет 7,5 процента от всей франшизы AliExpress, пишет «КоммерсантЪ». Самой крупной статьей дохода ритейлера стали смартфоны и аксессуары к ним.

Ранее совместное исследование Tinkoff CoronaIndex и AliExpres показало, что перед длинными выходными жители столицы стали закупаться товарами для дома и игровыми консолями. В частности, продажи приставок в Москве выросли в полтора раза.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Ъ»: продажи через соцсети принесли AliExpress доход в 8 млрд рублей за полгода
aliexpress продажи маркетплейс
Комментировать