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Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
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Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
Общество
Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
vk.com  /  Михаил Охлопков

Москва, 2 ноября. Минздрав готовит новые 14-е методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Документ будет содержать способы более рационального использования медицинского кислорода, сообщил главный инфекционист учреждения Владимир Чуланов.

Отмечается, что этот вопрос также был поднят в предыдущих рекомендациях по лечению COVID-19, вышедших в октябре. По словам Чуланова, новые правила помогут решить проблему дефицита газа в медицинских учреждениях. Документ может выйти уже в ближайшее время, передают «Известия».

«Удалось найти решения, которые позволят снизить его дефицит. Эти моменты тоже планируется ввести в рекомендации. Может быть, ради того, чтобы они быстрее вошли в практику, мы постараемся версию 14 (или 13.2) запустить быстрее», — сообщил инфекционист.

Как объяснил специалист, на данный момент потребление медицинского кислорода очень большое, а его производство представляет собой сложный процесс. При помощи новых рекомендаций можно будет снизить расход газа, при этом не влияя на качество оказываемой медицинской помощи, заключил Чуланов.

На данный момент в подмосковных больницах содержится рекордное число пациентов, которым необходимы аппараты ИВЛ. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в больницах работают свыше 500 подобных станций.

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