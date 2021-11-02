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Атомная подлодка ВМС США врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 02:26
Армия
Атомная подлодка ВМС США врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. США подвели итоги расследования столкновения американской атомной подлодки USS Connecticut в Южно-Китайском море, которое произошло 2 октября.

Специалисты пришли к выводу, что субмарина военно-морских сил США столкнулась с подводной горой. Такое заявление сделала официальный представитель 7-го флота Хейли Симс.

«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона», — передает ее слова новостной портал института ВМС США (USNI).

Ответственность за порядок последующих действий ляжет на командующего 7-м флотом ВМС США. Симс не исключила, что виновных в инциденте могут привлечь к наказанию.

Столкновение ударной подлодки Connecticut с неизвестным объектом произошло 2 октября. Травмы получили 11 моряков. По словам американского ветерана, в результате столкновения серьезно пострадала носовая часть субмарины.

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